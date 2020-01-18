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  4. Tatvan Belediyesinden ücretsiz berber salonu hizmeti

Tatvan Belediyesinden ücretsiz berber salonu hizmeti

BİTLİS HABERLERİ  | 18.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından yetim ve maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler için "Ücretsiz Berber Salonu" açıldı.Tatvan Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında yetim ve maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler için Tavan Belediyesi eski hizmet binasında berber salonu açılarak tıraş hizmeti verilmeye başlandı.

Tatvan Belediyesinden ücretsiz berber salonu hizmeti

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından yetim ve maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler için "Ücretsiz Berber Salonu" açıldı.
Tatvan Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında yetim ve maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler için Tavan Belediyesi eski hizmet binasında berber salonu açılarak tıraş hizmeti verilmeye başlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülecek berber hizmetinde belirlenen liste doğrultusunda saç tıraşı ücretsiz olarak verilecek.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Daha önce yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için evlerde berber hizmeti veriyorduk. Bu hizmetimizi genişleterek eski hizmet binamızda bir odayı berber salonuna çevirdik. Burada yetim ve dar gelirli öğrencilerimize berber hizmeti sağlanacak. Tabi bu hizmeti yaparken de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli çalışacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte berber hizmeti verilecek öğrencilerimizi belirleyip rutin bir şekilde tıraş olabilecekler” dedi.

“Sosyal belediyecilikte örnek bir belediye olacağız”
Bu hizmeti vermekle sosyal belediyeciliği geniş alanlara yaymayı amaçladıklarını aktaran Geylani, vatandaşlara hem devletin sıcak yüzü olduklarını hem de gönüllere dokunduklarını dile getirdi. Belediye olarak insan odaklı hizmet üretmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Geylani, "Biz özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik ve projeyi başlattık. Tatvan Belediyesi olarak halkımıza verdiğimiz değeri göstermek ve yaşamlarını kolaylaştıracak katkılar sunabilmek için çeşitli projeleri hayata geçirmeye başlıyoruz. Gözlemlerimiz sonucu bu kapsamda yürütülecek bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu tespit ettik ve bu doğrultuda hizmet vermeye başladık" dedi.
Berber salonunun açılışına Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman katıldı.

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