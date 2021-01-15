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Tatvan Belediyesiyle AKUT arasında işbirliği protokolü

15.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında işbirliği protokolü imzalandı.Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile AKUT Bitlis İl Başkanı Fevzi Epözdemir’in imzaladığı protokol gereği, Tatvan’da ve çevre il ve ilçelerde meydana gelebilecek tüm doğal afetler, arama kurtarma operasyonları, eğitimler ve tatbikatlarda ortak bir şekilde hareket ederek olaylara birlikte müdahale edilecek.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile AKUT Bitlis İl Başkanı Fevzi Epözdemir’in imzaladığı protokol gereği, Tatvan’da ve çevre il ve ilçelerde meydana gelebilecek tüm doğal afetler, arama kurtarma operasyonları, eğitimler ve tatbikatlarda ortak bir şekilde hareket ederek olaylara birlikte müdahale edilecek. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bu işbirliğinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, “AKUT’umuz ülke genelinde hem de Tatvan’da ciddi bir yapılanma sağlamış durumda. Şu anda ihtiyacı olan herkese yardıma koşuyorlar. Bunun için onlarla birlikte işbirliği yapmak bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Tatvan halkına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Özellikle Van Gölü kıyısında olan ilçemiz gibi doğal afet konusunda hassas bir bölgede, birlikte yapacağımız planlama ve programlarla hem hazırlık aşamasında hem de afet esnasında, arama kurtarma faaliyetlerinde, boğulma vakalarında, yangın, sel ve depremlerde her zaman birlikte çalışmak iradesini biz de ortaya koyduk. AKUT ile birlikte halkımızın zor günlerinde her zaman yanlarında olmaya hazırız” dedi.
AKUT Bitlis İl Başkanı Fevzi Epözdemir de, “Tatvan ve çevresi afet ve acil durumlar açısından gerçekten riskli bir bölge. Yakın zaman önce Türkiye’de 28’inci temsilciliğimizi Tatvan’da açtık. Kısa sürede gönüllü üye sayımızda artışlar oldu. Şu an faaliyetlerimizi Tatvan Belediyesi Bilgi Evi binasında sürdürüyoruz. Biz de Tatvan Belediyemiz ile birlikte özellikle afet ve acil durumlarda vatandaşın en az zararla atlatabilmesi için hızlı müdahale ekiplerinin eğitilmesi ve ortak işbirliği konusunda beraber çalışmak konusunda bir protokol imzaladık. Umarız bize ihtiyaç olmaz ama olduğunda da her zaman hazır olacağız” dedi.

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