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Tatvan Gönül Elçilerinden 600 çocuğa bayram hediyesi

BİTLİS HABERLERİ  | 19.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Gönül Elçileri tarafından 600 çocuğa bayram hediyesi ulaştırıldı.Başkanlığını Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın yaptığı "Tatvan Gönül Elçileri", çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan Gönül Elçileri tarafından 600 çocuğa bayram hediyesi ulaştırıldı.
Başkanlığını Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın yaptığı "Tatvan Gönül Elçileri", çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Proje kapsamında daha öncesinde bir hayır işine imza atan ve gönül köprüleri kuran Tatvan Gönül Elçileri, bu kez de yine yürekleri ısıtan bir çalışmaya imza attı. Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala kolları sıvayan gönül elçileri, bayram öncesi 600 çocuğun yüzünü güldürdü.
Tatvan Gönül Elçileri tarafından tedarik edilen çocuk kıyafetleri ve ayakkabılardan oluşan hediye paketleri, Vefa Sosyal Destek Grubuyla birlikte ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden şehit ve gazi çocukları başta olmak üzere öksüz-yetim çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırıldı.
Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi ve aynı zamanda Kaymakam Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde 600 çocuğa bayramlık hediyeleri evlerine teslim edildi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Çocuklarımızı sevindiren gönül elçilerimize, onlara destek olan hemşehrilerimize ve de dağıtımda görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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