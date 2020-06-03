Tatvan Kaymakamı Özkan'dan üs bölgesindeki güvenlik güçlerine ziyaret

BİTLİS (AA) - Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti.
Kaymakam Özkan, Sehi Ormanları Bölgesi'nde operasyonlarını sürdüren Zafer Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarma personeline ziyaret gerçekleştirdi.
Üs bölgesinde incelemelerde bulunarak bölgenin son durumu hakkında bilgi alan Özkan, güvenlik güçleriyle bir araya geldi.
Bölgede yürüttükleri başarılı operasyonlardan dolayı güvenlik güçlerini tebrik ederek kolaylıklar dileyen Özkan, ardından üs bölgesinden ayrıldı.