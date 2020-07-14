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Tatvan Kaymakamlığına Erdemir atandı

BİTLİS HABERLERİ  | 14.07.2020 18:55 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığına Kırıkkale’nin Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir atandı.Resmî gazetede yayınlanan 2020 yılı Mülki İdare Amirleri atama kararnamesiyle Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Kaymakamlığına atandı.

Tatvan Kaymakamlığına Erdemir atandı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığına Kırıkkale’nin Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir atandı.
Resmî gazetede yayınlanan 2020 yılı Mülki İdare Amirleri atama kararnamesiyle Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Kaymakamlığına atandı. 1983 yılında Samsun’un Veziköprü ilçesinde doğan Kaymakam Erdemir, 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak göreve başlayan ve 2007-2010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Tekin Erdemir, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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