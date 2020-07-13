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Tatvan Kaymakamlığından "sel" açıklaması

BİTLİS HABERLERİ  | 13.07.2020 18:26 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı, bugün ilçede meydana gelen sel felaketiyle ilgili bir açıklama yayınladı.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada; "13 Temmuz 2020 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında ilçemiz merkezi ve köyleri etkisi altına alan sağanak yağış neticesinde bazı bölgelerde sel oluşmasına sebebiyet vermiştir.

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı, bugün ilçede meydana gelen sel felaketiyle ilgili bir açıklama yayınladı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada; "13 Temmuz 2020 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında ilçemiz merkezi ve köyleri etkisi altına alan sağanak yağış neticesinde bazı bölgelerde sel oluşmasına sebebiyet vermiştir. İlçe merkezinde Kale ve Cumhuriyet mahalleleri ile Ahlat yol kavşağında sel etkili olmuştur. Karayolunda kısa süreli ulaşım kesintisi yaşanmıştır. Yol temizleme ve açma çalışmaları devam etmektedir. Köylerimizde ise Kaynarca bölgesinde bulunan Kağanlı, Söğütlü, Koruklu köyü ve Yapraklı mezrası ile Yumurtatepe köyü yollarında selden dolayı çamur yığıntısı meydana gelmiş, il özel idare iş makineleri bölgeye sevk edilmiştir. Yol açma ve temizleme çalışmaları devam etmektedir. Belediye ve özel idare ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ekipleri sahada yol açma-temizleme, bodrumlardan sel sularını tahliye etme çalışmalarına devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olup, bu sel afetinde herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir" denildi.

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