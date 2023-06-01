YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan sahilinde “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği

Tatvan sahilinde “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği

01.06.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Dünya Tütünsüz Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve Bitlis Yeşilay Şubesi işbirliği ile Van Gölü’nün Tatvan ilçe sahilinde gerçekleştirilen etkinlikle artan sigara tüketimine dikkat çekildi.

Tatvan sahilinde “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Dünya Tütünsüz Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve Bitlis Yeşilay Şubesi işbirliği ile Van Gölü’nün Tatvan ilçe sahilinde gerçekleştirilen etkinlikle artan sigara tüketimine dikkat çekildi. Etkinlik çerçevesinde Tatvan Sahilinde açılan stant ile spirometre ile karbonmonoksit (CO) ölçümü, tansiyon ve şeker takibi yapılarak, vatandaşlara sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Stant çalışmasında ayrıca; karbonmonoksit cihazı ile ölçüm yapılarak, sigara kullanan ve yüksek risk altında bulunan vatandaşlar sigara bırakma polikliniklerine ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına yönlendirildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Maşallah Kınay, “Etkinlikler çerçevesinde sigaranın insan sağlığı üzerinde vermiş olduğu tahribatlara ve çevre kirliliğine vurgu yapıldı. Sadece etkinlikler yapılmasının yeterli olmayacağını, beklenen etkinin oluşturulabilmesi için ülke genelinin tüm kurum ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde hareket ederek topyekûn bir mücadele vererek bu illetten gençlerimizi ve vatandaşlarımızı koruyabileceğimizi dile getirmeye çalıştık. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve ALO 184 Tütün İhbar Hattı hakkında vatandaşlarımızı daha çok bilgilendirmeye yönelik çalışmaların ön planda tutulması gerektiğini vurguladık. Ayrıca etkinlikler çerçevesinde açılan stantlarda sigaranın zararları, ilimizde faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniklerinin tanıtımı ile özellikle işletmelerin kapalı alanlarında tütün kullanımı durumunda vatandaşların ihbar hattını araması ya da mobil uygulama olan yeşil detektörün kullanımının yaygınlaşmasının önemine dikkat çektik” diye konuştu.

Tatvan sahilde gerçekleştirilen etkinliklere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Maşallah Kınay, Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zeynep Betül Sağlam ve Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Furkan Yıldıran ile kurum temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatvan Anadolu Lisesi “Proje okulu” olduTatvan Anadolu Lisesi “Proje okulu” oldu
Yağmur İzmir Çiğli’yi vurdu, vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdüYağmur İzmir Çiğli’yi vurdu, vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü
Edirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmettiEdirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmetti
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 1 Haziran Perşembe

İmsak
02:57
Sabah
04:43
Öğle
12:14
İkindi
16:08
Akşam
19:36
Yatsı
21:14

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Perşembe

Hayat eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Hizan
Zehra eczanesi
Tatvan
Deva eczanesi
Guroymak
Lokman hekim eczanesi
Tatvan
Esen eczanesi
Adilcevaz
Derman eczanesi
Ahlat
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.