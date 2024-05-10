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Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı

İHA İHA
10.05.2024 08:31
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı.

Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı

İlçenin Aydınlar Mahallesi’nde bir apartmanda 19 yaşındaki İ.B. adlı genç, yanında bulunan erkek arkadaşıyla birlikte Z.Ç. adlı kız arkadaşının bulunduğu eve gitti. İ.B. ve erkek arkadaşı, Z.Ç.’nin 5’inci katta bulunduğu eve girdiğinde karşılarında Z.Ç.’nin kız arkadaşını gördü. İ.B., sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Z.Ç’nin evde bulunan kız arkadaşını evden kovdu. Z.Ç.’nin kız arkadaşı, Z.Ç.’nin zorla evde tutulduğunu Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K.’ye söyledi. Gülfem K. beraberinde Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz ile birlikte Z.Ç.’nin bulunduğu daireye gitti. İ.B. , Beden Eğitimi Öğretmeni Gülfem K. ve beraberinde Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz’ın kapıyı çaldığını duyduktan sonra kendisini 5’inci kattan aşağı attı. Ağır yaralanan İ.B., Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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