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Tatvan’da 3 köy karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 30.06.2020 18:20 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy korona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; Anadere, Çavuşlar ve Kuşluca köylerinde pozitif vakaların görüldüğü belirtilerek, “Temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy korona virüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; Anadere, Çavuşlar ve Kuşluca köylerinde pozitif vakaların görüldüğü belirtilerek, “Temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve belirtilen köylere giriş çıkışların 30 Haziran 2020 tarih ve saat 17.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilmesine, belirtilen köylerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetlerinde görevli personellerin ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kısıtlama/karantina kararından muaf sayılmalarına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar alınmıştır" denildi.

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Öğle
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İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Eren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
L. Hekim Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
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