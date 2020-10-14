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Tatvan’da 32 keklik kurtarılarak doğaya salındı

BİTLİS HABERLERİ  | 14.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kurtarılan 32 keklik doğaya salınırken, keklikleri avlayan şahsa toplam 28 bin 430 lira para cezası kesildi.Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Örenlik köyünde çobanlık yapan M.G.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kurtarılan 32 keklik doğaya salınırken, keklikleri avlayan şahsa toplam 28 bin 430 lira para cezası kesildi.
Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Örenlik köyünde çobanlık yapan M.G. isimli bir şahsın arazide izinsiz keklik yakaladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Köye giden ekipler, çobanlık yapan M.G. isimli şahsın kendisine ait çadırdaki kafeslere 32 kekliği hapsettiği tespit etti. Muhafaza altına alınan keklikler doğaya salınırken, M.G. isimli şahsa Kabahatler Kanununa göre idari ve tazminat olmak üzere toplam 28 bin 430 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Konu ile ilgili Tatvan Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, “Bitlis İli Tatvan İlçesi Örenlik köyünde çobanlık yapan M.G. isimli bir şahsın izinsiz olarak arazide keklik yakaladığı ve keklikleri kendisine ait çadırda sakladığı bilgisi üzerine, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şahsa ait çadırda yapılan kontrol sonucunda kafesler içerisine konulmuş 32 keklik tespit edildi. Muhafaza altına alınan keklikler, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince doğaya salınırken, M.G. isimli şahsa toplam 28 bin 430 TL para cezası kesilmiştir” denildi.

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