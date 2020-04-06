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Tatvan’da araçlar her gün dezenfekte ediliyor

BİTLİS HABERLERİ  | 06.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ekiplerince korona virüs salgınına karşı her gün toplu taşıma ve şahsi araçlar dezenfekte ediliyor.Tatvan Belediyesi tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan araç dezenfekte istasyonu hizmet vermeye devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ekiplerince korona virüs salgınına karşı her gün toplu taşıma ve şahsi araçlar dezenfekte ediliyor.
Tatvan Belediyesi tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan araç dezenfekte istasyonu hizmet vermeye devam ediyor. İstasyona gelen toplu taşıma ve şahsi araçlar dezenfekte edebiliyor. İstasyon, haftanın 7 günü 11.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, vatandaşın sağlığını korumanın her şeyden daha önemli olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz ile birlikte korona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne kadar dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de araç dezenfekte istasyonumuz. Burada her gün binlerce vatandaşımızın kullandığı toplu taşıma araçlarımızı dezenfekte ediyoruz ve bunu zorunlu hale getirdik. Bunun dışında araç sahibi tüm vatandaşlarımız her gün buraya gelerek dezenfekte işlemini ücretsiz bir şekilde yapabiliyorlar. Bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Araç ile çıkacağımız zaman ise araçlarınızı dezenfekte etmeyi unutmayalım ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim" dedi

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