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Tatvan’da asayiş olayları

BİTLİS HABERLERİ  | 24.08.2020 18:39 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 36 düzensiz göçmen yakalanırken, hırsızlık olayı ile ilgili 2 kişi de tutuklandı.Tatvan Kaymakamlığından ilçede meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "23 Ağustos 2020 günü saat 10.30 sıralarında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından ilçemiz girişinde sürücülüğünü H.A.

Tatvan’da asayiş olayları

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 36 düzensiz göçmen yakalanırken, hırsızlık olayı ile ilgili 2 kişi de tutuklandı.
Tatvan Kaymakamlığından ilçede meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "23 Ağustos 2020 günü saat 10.30 sıralarında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından ilçemiz girişinde sürücülüğünü H.A. isimli şahsın yaptığı araçta 36 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Konuyla ilgili adliyeye sevk edilen H.A. isimli şahıs Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış olup, düzensiz göçmenlerin Van Geri Gönderme Merkezine teslimi yapılmıştır. Öte yandan ilçemiz Saray Mahallesi Kazımpaşa Caddesi 29/A sayılı adreste 19 Ağustos 2020 günü meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda olayın failleri Ö.Ç. ve F.F. isimli şahıslar 23 Ağustos 2020 günü çalınan malzemelerle birlikte yakalanmış, 24 Ağustos 2020 günü mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Eren Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Şifa Eczanesi
Tatvan
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