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Tatvan’da bazı köy ve ilçe merkezindeki binalar karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 01.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bazı köy ve ilçe merkezindeki binalar karantinaya alınarak vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Nisan 2020 tarihinde toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bazı köy ve ilçe merkezindeki binalar karantinaya alınarak vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Nisan 2020 tarihinde toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, “Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 121, Fatih Mahallesi Şehit İzzettin Baldır Sokak No: 18, Kale Mahallesi Şehit Mecdi Şentürk Sokak No: 54, Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi otogar karşısı Doğa Apartmanı, Kültür Mahallesi Yediveren Sokak Dışkapı No: 4-6, İşletme Mahallesi Göl-2 Caddesi No: 54, Aydınlar Mahallesi Levent-1 Caddesi No: 49, Bahçelievler Mahallesi Burhan Cenkçi Sokak No: 9, Fatih Mahallesi Fatih Caddesi No: 3 adresleri ve dış kapı numaraları belirtilen apartmanların 1 Nisan 2020 tarih ve 21.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak apartmanlarda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, bu apartmanlarda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetlerinde görevli (emniyet ve TSK) personellerin ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına, ayrıca Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köylerinin 1 Nisan 2020 tarih ve 21.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, iş yerlerine kapatma/ruhsat iptali işlemi uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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Halk Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
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Tatvan
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