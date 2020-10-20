YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da ‘Bilardo Bölge Şampiyonası’ düzenlendi

Tatvan’da ‘Bilardo Bölge Şampiyonası’ düzenlendi

BİTLİS HABERLERİ  | 20.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 8.’si düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bilardo Bölge Şampiyonası sona erdi.Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Tatvan Platin Bilardo Salonu tarafından organize edilen turnuvaya 10 ilden toplam 96 sporcu katıldı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 8.’si düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bilardo Bölge Şampiyonası sona erdi.
Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Tatvan Platin Bilardo Salonu tarafından organize edilen turnuvaya 10 ilden toplam 96 sporcu katıldı. Toplam 3 gün devam eden ve oldukça çekişmeli geçen turnuvada birinciliği Bingöllü sporcu Mirbey Berdibek, ikinciliği Tatvanlı sporcu Ali İleri, iki sporcunun paylaştığı üçüncülüğü ise Diyarbakırlı sporcu Murat Macit ve Bingöllü Metin Öztürk göğüsledi. Turnuva kapsamında ayrıca kente gelen sporculara şehir gezdirilerek ilçenin de tanıtımı yapıldı.
Düzenlenen turnuva organizasyonu ile ilgili konuşan Tatvan Platin Bilardo İşletmecisi ve organizasyon sorumlusu İbrahim Güzeluçar, Tatvan olarak bu yıl şampiyonanın 8.’sine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Toplam 3 gün süren şampiyonaya 10 il ve çevre ilçelerden toplam 96 sporcunun katılım sağladığını dile getiren Güzeluçar, “Oldukça çekişmeli ve bir o kadarda güzel bir turnuva oldu. Sporcularımız bir yandan turnuvada kıran kırana maçlar yaparken, bir yandan da organizasyonla ilçemizin de tanıtımı yapılmış oldu. Turnuvaya katılan herkes çok güzel ağırlandı ve mutlu bir şekilde ilçemizden ayrıldı. Sporcuların buradan mutlu ayrılması bizlerin tüm yorgunluğunu aldı, ne mutlu bize ki memleketimizi böylesi güzel sporlarla tanıtılmasına vesile oluyoruz. Ben bu vesile ile organizasyona katkı sunan kurumlarımız başta olmak üzere herkese ve turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan; turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Düğün olmayacak mı? Düğün olmayacak mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Alevlere teslim olmuştu, çocuklar için yeniden yapıldı
Alevlere teslim olmuştu, çocuklar için yeniden yapıldı
Keleş ailesinin acı günü
Keleş ailesinin acı günü
Vali Sezer; "Muhtarlık idare sisteminin temelini oluşturuyor"
Vali Sezer; "Muhtarlık idare sisteminin temelini oluşturuyor"
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Talas’ta aile içi mutluluğa destek
Talas’ta aile içi mutluluğa destek

Bitlis Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:19
Öğle
12:01
İkindi
15:05
Akşam
17:34
Yatsı
18:50

Bitlis Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bitlis'te 124 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 124 düzensiz göçmen yakalandı
Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi
Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi
BEÜ’den 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemine ilişkin önemli karar
BEÜ’den 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemine ilişkin önemli karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.