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Tatvan’da bin adet domates fidelerinin dikimine başlandı

BİTLİS HABERLERİ  | 27.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında getirilen bin adet domates fidelerinin dikimine başlandı.Antalya’nın Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ‘’Gelin Kardeş Olalım’’ projesi kapsamında ilçeye getirilen bin adet domates fidesinin dikimine başlandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında getirilen bin adet domates fidelerinin dikimine başlandı.
Antalya’nın Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ‘’Gelin Kardeş Olalım’’ projesi kapsamında ilçeye getirilen bin adet domates fidesinin dikimine başlandı. 2 sera ve 300 metrekare alanda dikimine başlanan domates fideleriyle çiftçilerin daha iyi kazanç elde etmelerinin sağlanması hedefleniyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, “Gelin Kardeş Olalım’’ projesi ile domates tarımının yaygınlaştırılması ve akabinde kimyasaldan uzak biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılması hedefleniyor. Hali hazırda 15 bin dönüm domates üretimi yapılan Tatvan ilçemizde, 2 sera ve 300 metrekare bir alanda dikimi sağlanan bin adet domates fidesiyle ilçemizdeki çiftçilerin daha iyi kazanç elde etmelerinin sağlanması ve örtü altı domates üretim alanına dönüşmesiyle birlikte Türkiye’de piyasaya sürülen domates arzının arttırılması amaçlanıyor’’ dedi.

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