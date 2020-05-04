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Tatvan’da bir ev karantinaya alındı, bir köydeki karantina sona erdi

BİTLİS HABERLERİ  | 04.05.2020 22:10 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Dönertaş köyündeki karantina sona ererken, yeni vakaların görülmesi nedeniyle ise bir ev karantinaya alındı.Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tatvan ilçemizde Tuğ Mahallesi İstiklal Caddesi Yurtgün 5 Apartmanı No:10 pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 04.05.2020 tarih ve saat 21.00 itibariyle karantinaya alınması, binaya giriş ve çıkışların yasaklanmasına, Tatvan İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 21.04.2020 tarihinde ve 31 sayılı kararında karantina süresi uzatılan Dönertaş Köyünün 05.05.2020 tarih ve saat 12.00’dan sonra sona ermesine; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde "İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Dönertaş köyündeki karantina sona ererken, yeni vakaların görülmesi nedeniyle ise bir ev karantinaya alındı.
Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tatvan ilçemizde Tuğ Mahallesi İstiklal Caddesi Yurtgün 5 Apartmanı No:10 pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 04.05.2020 tarih ve saat 21.00 itibariyle karantinaya alınması, binaya giriş ve çıkışların yasaklanmasına, Tatvan İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 21.04.2020 tarihinde ve 31 sayılı kararında karantina süresi uzatılan Dönertaş Köyünün 05.05.2020 tarih ve saat 12.00’dan sonra sona ermesine; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde "İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası, Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, İş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet,TSK,) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

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