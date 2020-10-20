Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar İlkokulu ve Ortaokulu’nda bazı öğrencilerin testlerinin pozitif çıkmasının ardından okul karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi Sarıkum köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunmasına bağlı olarak okullarımızda da numune sonucu pozitif çıkan ve Covid-19 semptomlarını gösteren öğrencilerimizde artış görülmektedir. Bu sebeple; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında Sarıkum köyünün; Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar Ortaokulu ve Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar İlkokulunun kapanıp karantinaya alınması ve okullara giriş çıkışların 21 Ekim 2020 tarih ve saat 08.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır” denildi.

