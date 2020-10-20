YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı

Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 20.10.2020 22:17 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar İlkokulu ve Ortaokulu’nda bazı öğrencilerin testlerinin pozitif çıkmasının ardından okul karantinaya alındı.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi Sarıkum köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunmasına bağlı olarak okullarımızda da numune sonucu pozitif çıkan ve Covid-19 semptomlarını gösteren öğrencilerimizde artış görülmektedir.

Tatvan’da bir köy okulu daha karantinaya alındı

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar İlkokulu ve Ortaokulu’nda bazı öğrencilerin testlerinin pozitif çıkmasının ardından okul karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi Sarıkum köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunmasına bağlı olarak okullarımızda da numune sonucu pozitif çıkan ve Covid-19 semptomlarını gösteren öğrencilerimizde artış görülmektedir. Bu sebeple; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında Sarıkum köyünün; Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar Ortaokulu ve Sarıkum Köyü Hayrettin Sancar İlkokulunun kapanıp karantinaya alınması ve okullara giriş çıkışların 21 Ekim 2020 tarih ve saat 08.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Düğün olmayacak mı? Düğün olmayacak mı?
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Ege’de hastalara yönelik akıllı monitörler kullanılmaya başlandı
Ege’de hastalara yönelik akıllı monitörler kullanılmaya başlandı
Yenişehir’de kafe ve restoranlar denetlendi
Yenişehir’de kafe ve restoranlar denetlendi
Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak
Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak

Bitlis Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:19
Öğle
12:01
İkindi
15:05
Akşam
17:34
Yatsı
18:50

Bitlis Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bitlis'te 124 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'te 124 düzensiz göçmen yakalandı
Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi
Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi
BEÜ’den 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemine ilişkin önemli karar
BEÜ’den 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemine ilişkin önemli karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.