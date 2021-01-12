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Tatvan’da çatı yangını

12.01.2021 00:39 | Son Güncelleme:
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Tatvan’da çatı yangını

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 21:30 sıralarında Kültür Mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın çatı katında çıktı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 21:30 sıralarında Kültür Mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de binada bulunanları tahliye etti. Binanın 4.üncü katında bulunan ve kronik rahatsızlığı olduğu söylenen bir vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tatvan’da çatı yangını

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