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Tatvan’da gıda denetim seferberliği

BİTLİS HABERLERİ  | 19.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde çalışan tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla başlattığı “Gıda Denetim Seferberliği” kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinde de denetimler yapılıyor.Yurt genelinde 17-22 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “sektör bazlı” denetim seferberliği kapsamında kolları sıvayan Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın güvenli gıda tüketebilmesi için ilçedeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerine hız verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde çalışan tüm kontrol görevlilerinin katılımıyla başlattığı “Gıda Denetim Seferberliği” kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinde de denetimler yapılıyor.
Yurt genelinde 17-22 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “sektör bazlı” denetim seferberliği kapsamında kolları sıvayan Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın güvenli gıda tüketebilmesi için ilçedeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerine hız verdi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ilk 3 gününde Bakanlık tarafından belirlendiği gibi “et ve et ürünleri üreten iş yerleri”, “süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri”, “ekmek ve ekmek çeşitleri”, “unlu mamul üreten iş yerleri” denetlenerek, toplu tüketim yerlerinde de izlenebilirlik kontrollerine ağırlık verildi.
Denetimlerde ayrıca; genel ve özel hijyen gereklilikleri, kullanılan alet-ekipman ve personel hijyeni, hammadde kabulü ve depolanması, sıcaklık kontrolü ve soğuk zincir, işletmelerin ilaçlanması ve gıda etiketleme mevzuatı konularında kontroller yapılarak, Türk Gıda Kodeksine uygun faaliyette bulunmayan işletmelere ise 5996 sayılı kanun kapsamında idari para cezalarının uygulanacağı bildirildi.

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Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
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