YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da hırsızlık: 4 tutuklama

Tatvan’da hırsızlık: 4 tutuklama

BİTLİS HABERLERİ  | 29.09.2020 18:03 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yankesicilik suretiyle hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Tatvan ilçesinde meydana gelen iki ayrı yankesicilik suretiyle hırsızlık olayının failleri olan A.İ., A.İ., Y.İ., S.C.K.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yankesicilik suretiyle hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Tatvan ilçesinde meydana gelen iki ayrı yankesicilik suretiyle hırsızlık olayının failleri olan A.İ., A.İ., Y.İ., S.C.K. ve Z.Ç. isimli 5 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Yakalanan şüphelilerden S.C.K., Y.İ., A.İ. ve A.İ. isimli şüpheliler 29 Eylül 2020 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Bitlis Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:38
Sabah
05:59
Öğle
12:07
İkindi
15:27
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Bitlis Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Tarçın Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü
Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.