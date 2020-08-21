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Tatvan’da husumeti iki aile arasında kavga: 1 yaralı

BİTLİS HABERLERİ  | 21.08.2020 01:00 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre olay bu gün akşam saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre olay bu gün akşam saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Önceden husumetli olan iki aileye mensup gençler akşam saatlerinde mahallede karşılaştı. Gençler arasında sözlü tartışmayla başlayan kavga kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Z.C. vücudunun faklı yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Olayın duyulması üzerine ise bu kez her iki ailenin mensupları arasında kavga çıktı. Polisin anında müdahalesi sonucu olay kısa sürede kontrol altına alınırken, tarafları ayırmak için mahalleyi abluka altına alan polis ekipleri zaman zaman havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Polisin uzun uğraşları sonucu kavga kontrol atına alınırken, olayla ilgili Ö.E., F.E., O.E. ve M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan; kavgada yaralanan Z.C’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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