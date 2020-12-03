YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da istişare toplantısı

Tatvan’da istişare toplantısı

BİTLİS HABERLERİ  | 03.12.2020 16:22 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik ve ilçe vergi dairesi ile mal müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.TATSO başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantı neticesinde TATSO üyelerinin yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılar ile gündemdeki diğer konular üzerine istişare edilip, fikir alışverişinde bulunuldu.

Tatvan’da istişare toplantısı

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik ve ilçe vergi dairesi ile mal müdürlerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.
TATSO başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantı neticesinde TATSO üyelerinin yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılar ile gündemdeki diğer konular üzerine istişare edilip, fikir alışverişinde bulunuldu. TATSO Başkanı Bilal Adabağ, özellikle ressen terkler konusunda yaşanan sıkıntılar, vergi yapılandırmaları, üyelerin kayıt durumu ve esnafın vergi sıkıntıları gibi başlıca konuları gündeme getirerek, çözümü noktasındaki fikirlerini dile getirdi.
Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik ise ilçe müdürleriyle birlikte iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞampiyonlar Ligi tarihine geçti!Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!

Bitlis Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
07:05
Öğle
12:06
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:20

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Nil Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.