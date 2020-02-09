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Tatvan’da kar tatili

BİTLİS HABERLERİ  | 09.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 10 Şubat Pazartesi günü; ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Tatvan’da kar tatili

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 10 Şubat Pazartesi günü; ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.
Öte yandan; kentte iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar ise aralıksız sürüyor.

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Bitlis Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
12:31
İkindi
15:22
Akşam
17:49
Yatsı
19:06

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Umut Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Deva Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
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