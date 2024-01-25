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Tatvan’da karla gelen güzellik

İHA İHA
25.01.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bitlis’te 2 gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından Tatvan ilçesinde her yer beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Ağaçların fotoğraflarını çekmeyi eksik etmeyen doğa fotoğrafçıları, görsellerden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Beyaz örtüyle kaplanan ağaçları çektiklerini söyleyen Doğa Fotoğrafçısı Enver Başkan, “Beklenen kar yağışı sonunda geldi ve biz doğa fotoğrafçıları olarak kara bürünen ağaçları çektik. Çok güzel fotoğraflar çektik” dedi.

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