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Tatvan’da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

23.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan Belediyesi ekipleri, ilçeye yağan 2 metre 28 santim kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.Türkiye’nin en çok kar alan yerleşim yerlerinden biri olan Tatvan ilçesinde kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ekipleri, ilçeye yağan 2 metre 28 santim kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
Türkiye’nin en çok kar alan yerleşim yerlerinden biri olan Tatvan ilçesinde kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Bir hafta boyunca aralıklarla yağışların devam ettiği ilçede Meteoroloji verilerine göre şehir merkezine 2 metre 38 santim kar yağışı gerçekleşti. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilen Tatvan Belediyesi ekipleri ve Karayolları ekipleri ise ilçe merkezinde hummalı bir karla mücadele çalışması başlattı. Ortaklaşa yürütülen çalışma ile Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklarda biriken kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. Hafta sonu yasağının ilk gününde yaklaşık bin 500 kamyon kar şehir dışına taşındı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan yaptığı açıklamada, "Tatvan Belediyesi olarak son bir haftadır yoğun şekilde karla mücadele çalışmaları yürütmekteyiz. Meteorolojiden aldığımız verilere göre bir haftada Tatvan şehir merkezine 2 metre 28 santim kar yağışı gerçekleşti. 70 personel 28 iş makinesi ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bütün cadde ve sokaklarımızı açtık. Cumhuriyet Caddesi’nde de sokağa çıkma kısıtlanmasını fırsat bilerek temizlik çalışmalarına başladık. Şu ana kadar bin 500 kamyon civarında karı şehir dışına çıkardık. Yaklaşık 4 bin kamyon karı taşıma yoluyla şehir merkezinden çıkaracağız. İnşallah Cumartesi ve Pazar günü itibariyle Cumhuriyet Caddesi ve caddeye bağlı dikey yollarda çalışmalarımız bitecek" dedi.
Öte yandan, kar temizliği yapan çalışanların Kürtçe şarkılar eşliğinde yürüttükleri karla mücadele çalışması çalışmalara renk kattı.

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