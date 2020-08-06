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Tatvan’da korona virüs denetimi

BİTLİS HABERLERİ  | 06.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinde de eş zamanlı olarak korona virüs salgını ile ilgili uygulama yapıldı.Kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında ilçe genelindeki iş yerleri tek tek denetlendi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinde de eş zamanlı olarak korona virüs salgını ile ilgili uygulama yapıldı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında ilçe genelindeki iş yerleri tek tek denetlendi. Denetimlerde hem kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi hem de kurallara uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu.
Kurum amirlerinin de katılım sağladığı denetimlerde ayrıca kurallara uymadığı tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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Ahlat
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Hizan
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