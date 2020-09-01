YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da korona virüs denetimleri

Tatvan’da korona virüs denetimleri

BİTLİS HABERLERİ  | 01.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.İçişleri Bakanlığının salgın denetim uygulaması (İSTEM) kapsamında yürütülen uygulamada Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve güvenlik ekipleri de şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında denetimlerini gerçekleştirdi.

Bitlis’in Tatvan Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının salgın denetim uygulaması (İSTEM) kapsamında yürütülen uygulamada Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve güvenlik ekipleri de şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında denetimlerini gerçekleştirdi. Araçları denetleyen Tatvan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şoförlerle yolcuların maske takıp takmadığını ve araçlarda havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiler.
Korona virüsle mücadelenin bitmediğini sık sık vatandaşlara hatırlatan ekipler, kurallara uyulması noktasında hassasiyet gösteren ve toplum sağlığını gözeten vatandaşlara teşekkür etti.
Tatvan Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, ayrıca haftanın 7 günü ilçe genelindeki bütün iş yerleri ve ana arterlerle sahil bandında kontrollerini gerçekleştirerek, esnafa ve vatandaşlara maske takmaları, kurallara uyanmaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Gölbaba'nın su ve çamurunda 30 yıldır manda yetiştiriyor
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Bandırma'da balık avı sezonunun ilk gününde sardalya bolluğu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu

Bitlis Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:34
Öğle
12:17
İkindi
15:55
Akşam
18:49
Yatsı
20:09

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Halk Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tatvan’da husumeti iki aile arasında kavga: 1 yaralı
Tatvan’da husumeti iki aile arasında kavga: 1 yaralı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları ziyaret etti
Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları ziyaret etti
Adilcevaz’da Urartular Dönemine Ait Tarihi Eser Bulundu
Adilcevaz’da Urartular Dönemine Ait Tarihi Eser Bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.