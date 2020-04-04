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Tatvan’da korona virüs salgınıyla mücadele

BİTLİS HABERLERİ  | 04.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele için çalışmalar devam ediyor.Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki mahallelerde ve köylerde karantinada bulunan vatandaşların kontrolleri devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele için çalışmalar devam ediyor.
Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki mahallelerde ve köylerde karantinada bulunan vatandaşların kontrolleri devam ediyor. Ayrıca ilçe merkezinde ve köylerde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sosyal mesafe denetimleri yapılıyor. Bunun yanı sıra; ödemeye başlanan yardımlar için ise ihtiyaç sahiplerinin evlerine gidilerek para ve gıda ihtiyaçları evlerine teslim ediliyor.
İlçe genelinde denetimlerini arttıran güvenlik güçleri de sokağa çıkan vatandaşlara tek tek uyarıda bulunarak, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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