Tatvan’da korona virüs tedbirleri denetimi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurum amirlerinin katılımıyla korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın’ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, konunun önemine dikkat çekilerek uyarılarda bulunuldu. Denetimler kapsamında ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Kaymakam Erdemir ve Başkan Geylani, hem maske denetimi yaptı hem de kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Ziyaret ettiği iş yeri sahipleriyle sohbet edip hayırlı işler dileyen Kaymakam Erdemir, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ederek, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurguladı.

Belediye ekiplerinin denetim ve önlemlere azami özen gösterdiğini belirten Başkan Geylani ise, ancak kurallara uyularak sürecin üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

