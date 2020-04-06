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Tatvan’da korona virüsle mücadele devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 06.04.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe aralıklarını gösteren uyarı çıkartmaları yerleştirildi.Tatvan Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, korona virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girmek durumunda kaldıkları alanlara birbirlerine en az 3 adım mesafe bırakmasını sağlayacak uyarıcı zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başlandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe aralıklarını gösteren uyarı çıkartmaları yerleştirildi.
Tatvan Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, korona virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girmek durumunda kaldıkları alanlara birbirlerine en az 3 adım mesafe bırakmasını sağlayacak uyarıcı zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başlandı. Üzerinde “Sosyal mesafemizi koruyalım. 3 adım yeterli” yazan zemin çıkartmaları ilk etapta bankamatik önlerine, eczane ve marketlerde uygulanmaya başlanırken, bu uygulama ile sosyal mesafenin sağlanması amaçlanıyor.

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Hayat Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Lokman Hekim Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
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