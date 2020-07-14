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Tatvan’da selden zarar gören bölgeler temizleniyor

BİTLİS HABERLERİ  | 14.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede meydana gelen sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Dün meydana gelen yağışın ardından Nemrut Dağı eteklerine dayanan Yumurtatepe-1, Yumurtatepe-2, Develer Suyu ve Kurt derelerinde meydana gelen taşkın sonrası Cumhuriyet, Karşıyaka ve Kale mahallelerinde sel afeti yaşanmıştı.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede meydana gelen sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Dün meydana gelen yağışın ardından Nemrut Dağı eteklerine dayanan Yumurtatepe-1, Yumurtatepe-2, Develer Suyu ve Kurt derelerinde meydana gelen taşkın sonrası Cumhuriyet, Karşıyaka ve Kale mahallelerinde sel afeti yaşanmıştı. Tatvan Belediyesi Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon ile İtfaiye müdürlükleri tarafından alt ve üstyapıda meydana gelen hasar tespit çalışmaları ile temizlik çalışmaları devam ediyor. AFAD Müdürlüğüne bağlık ekipler tarafından da ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.
Dün meydana gelen aşırı yağış sonrası Nemrut Dağı eteklerine bağlı derelerde taşkınlar oluşarak sel felaketine neden olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Cumhuriyet ve Kale mahallelerinde meydana gelen sel felaketi maddi hasarlara sebebiyet verdi. Sel felaketinin meydana gelmesinin hemen ardından belediyemize bağlı ekipler özellikle Cumhuriyet ve Kale mahallelerimizde hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. DSİ ve AFAD ekipleri ile birlikte sel anında hasarı en aza indirmek için yoğun bir çaba sarf ettik. Allah’a şükür can kaybı yaşanmadı. Şu an hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 750 hektar alan selden etkilendi. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmadı ama 6 iş yeri, 30 hanenin hasar gördüğünü tespit ettik. Belediyemiz, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzle hasar tespit çalışması ve enkaz temizlik çalışması gerçekleştiriliyor” dedi.

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