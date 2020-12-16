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Tatvan’da silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 16.12.2020 21:21 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir evde yapılan aramada 3 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma tarafından Tatvan’a bağlı Sarıkum köyünde bir evde arama yapıldığı ve 3 adet silah ile fişek ele geçirildiği bildirildi.

Tatvan’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir evde yapılan aramada 3 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma tarafından Tatvan’a bağlı Sarıkum köyünde bir evde arama yapıldığı ve 3 adet silah ile fişek ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Tatvan’a bağlı Sarıkum köyünde M.Ö. isimli şüphelinin ikametinde yapılan arama neticesinde, 1 adet ruhsatsız Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız Brownig marka tabanca, 1 adet kurusıkı göz tabancası, 68 adet 7,62 mm çapında fişek, 50 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet bakım kiti ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve malzemelere Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş, M.Ö. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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