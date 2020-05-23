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Tatvan`da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezaları kesildi

BİTLİS HABERLERİ  | 23.05.2020 21:03 | Son Güncelleme

Bitlis`in Tatvan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezaları kesildi.Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Bitlis`in Tatvan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk cezaları kesildi.
Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak kapsamında denetim yapan ekipler Tatvan’da 15 kişiye bayram yasağının ilk cezasını kesti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tatvan’da da 00.00’dan sonra sokağa çıkmak yasaklandı. İlçe merkezinde polis, kırsal mahallelerde jandarma ekipleri yasağın ilk saatlerinde sokakta olan araçları ve vatandaşları durdurarak kontrol etti.

"15 kişiye cezai işlem uygulandı"
Ekipler belgesi ve izinleri olmayan kişilere cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda; 10u polis polis bölgesinde, 5i ise jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 15 kişiye 3 bin 150`şer TL idari para cezası uygulandı.

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