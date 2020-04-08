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Tatvan’da sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 08.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Tatvan’da, sokak hayvanları da unutulmadı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Tatvan’da, sokak hayvanları da unutulmadı. İçişleri Bakanlığının sokak hayvanları genelgesi kapsamında Tatvan Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilciliği tarafından başlatılan çalışma ile sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.
Başlatılan çalışmaya katılarak kendi eliyle sokak hayvanlarına yiyecek bırakan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, korona virüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği söyledi. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri almaya başladıklarını belirten Başkan Geylani, "Yaşanan salgın nedeniyle gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi gibi başlıca nedenlerden dolayı artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmaya başladı. Bu manada bizlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri almaya başladık. Bu kapsamda park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarından tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakmaya başladık. Bu çalışmamız düzenli olarak da devam edecektir. Ayrıca; ihtiyaç duyulan alanları dezenfekte ederek, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerini arttırmayı amaçlıyoruz. Tatvan Belediyesi olarak daha önceden olduğu gibi bundan sonra da biz sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızda mümkün olduğunca bu süreçte evlerinden çıkmasınlar. Ancak sokak hayvanları için kendi evlerinin önüne ya da bahçelerine yiyecek bırakabilirler. Tatvan Belediyesi olarak bizler sokak hayvanlarına yiyecek bırakmakla kalmayıp ayrıca hayvan hastanemizde de onların sağlıklarını birebir takip ediyoruz. İnşallah bu süreçte de hep birlikte el ele vererek yine bu süreci hep birlikte açmaya çalışacağız" diye konuştu.

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