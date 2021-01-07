YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” toplantısı

Tatvan’da “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” toplantısı

BİTLİS HABERLERİ  | 07.01.2021 09:24 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naim Nadir, Ziraat Odası Başkanı M.

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naim Nadir, Ziraat Odası Başkanı M. Şefik Kızılca, ASKON Bitlis Şube Başkanı Ömer Kara, TATSO yönetim ve meclis üyeleri ile TATSO üyesi yatırımcı ve müteşebbislerin katıldığı toplantıda, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanlarınca konuyla ilgili detaylı bilgiler verildi.
Toplantıda konuşan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis’in tarımdaki rolüne dikkat çekerek, kentin tarıma dayalı ekonomik yatırımlarla daha da güçlü hale geleceğine inandığını ifade etti. Tarımın ekonomik kalkınmadaki önemli rolünü vurgulayan Adabağ, tarım alanındaki başarılı çalışmalarından ötürü Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.
Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ise Bitlis’in özellikle tarım alanında adından söz ettirmeye başladığını ifade ederek; tulum peyniri, bal, kuru fasulye ve patates üretimi ile alakalı bilgiler verdi.
Rıfat Çelik, ayrıca 2006’dan bu yana 130 projenin üzerinde destekleme yapıldığını bildirdi.
Düzenlenen toplantı, sorulan soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 10 yıl boyunca her gün yaptı! İşte büyük değişim 10 yıl boyunca her gün yaptı! İşte büyük değişim
Bu yiyecekler ömrü uzatıyorBu yiyecekler ömrü uzatıyor
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:23
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:36

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Toprak Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Nil Ecz.Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.