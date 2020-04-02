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Tatvan’da trafik kazası: 1 yaralı

BİTLİS HABERLERİ  | 02.04.2020 22:03 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan Şehirlerarası Otogarı önünde meydana geldi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan Şehirlerarası Otogarı önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 GD 3971 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yolun kenarında park halindeki iki araca çarptı. Meydana gelen kaza sebebiyle araçlar kullanılmaz hale gelirken, araç sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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