Tatvan’da Türkiye-İran Muaythai gecesi düzenlendi

Tatvan İlçe Gençlik ve Spor merkezinde Türkiye-İran Muaythai gecesi düzenlendi. Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Ve Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur tarafından düzenlenen Muaythai gecesine İran ve Türkiye’den 250 sporcunun katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular rakibini mağlup etmek için tüm hünerlerini sergiledi. Yoğun ilgi gören müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve diğer davetliler tarafından ödülleri takdim edildi.

Düzenlenen organizasyona Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmaştaş, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

