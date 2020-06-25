YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

BİTLİS HABERLERİ  | 25.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 307.43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan Narkotik Grup Amirliği, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli yapılan çalışma neticesi, Bitlis-Tatvan polis uygulama noktasında bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Tatvan’da uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 307.43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan Narkotik Grup Amirliği, Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli yapılan çalışma neticesi, Bitlis-Tatvan polis uygulama noktasında bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta dedektör köpeği ile yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 307.43 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, araçta bulunan K.A. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz devam etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
02:52
Sabah
04:42
Öğle
12:19
İkindi
16:13
Akşam
19:46
Yatsı
21:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Hayat Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.