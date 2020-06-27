YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da yelken sporu antrenmanları başladı

Tatvan’da yelken sporu antrenmanları başladı

BİTLİS HABERLERİ  | 27.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçte olsa Van Gölü’nde yelken sporu antrenmanları başladı.Korona virüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular normalleşmeden dolayı Aydın’da düzenlenecek olan şampiyonlara hazırlanıyorlar.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçte olsa Van Gölü’nde yelken sporu antrenmanları başladı.
Korona virüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular normalleşmeden dolayı Aydın’da düzenlenecek olan şampiyonlara hazırlanıyorlar. Öğlen saatlerinde tekneleri ile Van Gölü’ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcuları antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün 3 saat çalışıyorlar. Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanan yelken sporcuları, havalarında güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yelken Antrenörü Kazım Yurtada pandemiden dolayı göle geç çıktıklarını belirterek, “Bitlis yelken kulübü olarak pandemiden dolayı uzun bir zaman maalesef göle çıkamadık. Ama şimdi normalleşmeden dolayı yavaş yavaş antrenmanlara başladık. Bitlis Gençlik Kulübümüzde 8-15 yaş grubu 15 optimus sporcumuz var. Bunun dışında ise lazer sınıfında ise 5-6 sporcumuz var. Ama maalesef teknelerimiz yeterli değildir. İdmanlara başladık Türkiye şampiyonlarına hazırlanıyoruz. İnşallah Bitlis olarak orada iyi bir derece alıp döneceğiz” dedi.
Poyrazdan esen rüzgardan dolayı Van Gölü’nün yelken sporuna gayet müsait olduğunu söyleyen Yurtada, “Van Gölü yelkene çok müsait bir göl, rüzgârımız her zaman vardır. Poyrazdan iyi bir rüzgâr eser. Bitlis olarak Türkiye şampiyonasını veya daha büyük federasyon kupasını almak istedik. Ama tekne nakilleri çok külfetli olduğu için maalesef büyük bir yarışı buraya alamadık. Federasyonda burada çok büyük bir yarışı olmasını istiyor” diye konuştu.
Yaklaşık 20 yıldır 100’ün üzerinde yelken sporcusu yetiştirdiğini belirten Yelken Antrenörü Kazım Yurtada, “Bitlis yelken olarak 20 sene önce bu işe başladık. Gerçekten gençlik spor eliyle belli bir yere geldik. Ben Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğünde devlet memuruyum aynı zamanda ikinci kademe yelken antrenörüyüm. Bana 7-8 yaşlarında gelen çocuklar bugün üniversite okuyor. Mezun olan öğrencilerim var ve 100’ün üzerinde sporcu yetiştirmişliğim var. Eskiden GAP yarışları vardı. Bizde Bitlis olarak bu yarışlarda sürekli derece alırdık” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNERKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadıKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:43
Öğle
12:20
İkindi
16:14
Akşam
19:47
Yatsı
21:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.