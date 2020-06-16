YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da yeni imar yolları açılıyor

Tatvan’da yeni imar yolları açılıyor

BİTLİS HABERLERİ  | 16.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni imar yolları açılmaya devam ediliyor.Tatvan Belediyesi İmar Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut imar planında var olan ancak bugüne kadar açılmamış yollar tek tek açılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni imar yolları açılmaya devam ediliyor.
Tatvan Belediyesi İmar Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut imar planında var olan ancak bugüne kadar açılmamış yollar tek tek açılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Yürütülen çalışma kapsamında geçtiğimiz yıl farklı mahalle ve birçok noktada 2 kilometreye yakın imar yolunun açılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm toplumsal talepleri imkanlar dahilinde yerine getireceklerini ve bu kapsamda ekipler tarafından Kültür Mahallesi’nde yeni imar yolu açılmaya başladığını söyledi. Mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak hizmetlerin yapıldığını dile getiren Başkan Geylani, yeni yol açma ve onarım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım! Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Bitlis Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:50
Sabah
04:40
Öğle
12:17
İkindi
16:12
Akşam
19:44
Yatsı
21:26

Bitlis Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Sağlık Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Hizan'nın Yeni İlçe Emniyet Amiri Göreve Başladı

Hizan'nın Yeni İlçe Emniyet Amiri Göreve Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.