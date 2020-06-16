Tatvan’da yeni imar yolları açılıyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni imar yolları açılmaya devam ediliyor.

Tatvan Belediyesi İmar Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut imar planında var olan ancak bugüne kadar açılmamış yollar tek tek açılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Yürütülen çalışma kapsamında geçtiğimiz yıl farklı mahalle ve birçok noktada 2 kilometreye yakın imar yolunun açılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm toplumsal talepleri imkanlar dahilinde yerine getireceklerini ve bu kapsamda ekipler tarafından Kültür Mahallesi’nde yeni imar yolu açılmaya başladığını söyledi. Mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak hizmetlerin yapıldığını dile getiren Başkan Geylani, yeni yol açma ve onarım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

