YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Tatvan’da yol yenileme çalışmaları devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 15.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.İlçenin Fatih, Dumlupınar, Sosyal, Karşıyaka, Şirinevler ve Bahçelievler mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmaları seri bir şekilde yürütülüyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.
İlçenin Fatih, Dumlupınar, Sosyal, Karşıyaka, Şirinevler ve Bahçelievler mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmaları seri bir şekilde yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ifade eden Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Levent Şeker, “Ekiplerimiz hızlı bir şekilde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fatih, Dumlupınar, Karşıyaka, Şirinevler ve Bahçelievler mahallerimizi bir ay içerisinde tamamlıyoruz. Sosyal ve Hidayet mahallelerinde çalışmalarımız başladı. Cumhuriyet Caddesi’nde de karayolları ekipleri tarafından asfalt serimi devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar yollarımızın büyük bir kısmını tamamlayacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Bitlis Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:46
Öğle
12:12
İkindi
15:42
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Bitlis Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Defne Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü
Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları ziyaret etti
Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları ziyaret etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.