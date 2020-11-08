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Tatvan’da yüksek kesimler beyaza büründü

BİTLİS HABERLERİ  | 08.11.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren yerleşim yerlerinden biri olan Tatvan’da yüksek kesimler beyaza büründü.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren yerleşim yerlerinden biri olan Tatvan’da yüksek kesimler beyaza büründü. Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı ilçede bir kaç gündür devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Süphan Dağı’nın zirvesi başta olmak üzere ilçeyi çevreleyen tüm yüksek kesimlerde kış etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte beyaza bürünen dağlar adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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