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Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ‘korona virüs’ açıklaması

BİTLİS HABERLERİ  | 02.06.2020 23:23 | Son Güncelleme

Tatvan Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları Temsilcisi Gani Aldanmaz, korona virüs sürecinde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine yönelik yapılan bazı açıklamaların yanlış algıya yol açtığını söyledi.İlçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının korona virüs sürecinde yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları Temsilcisi Gani Aldanmaz, “Korona virüs salgını nedeniyle esnafımızı hedef alan açıklamalar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına sebep olmuştur.

Tatvan Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları Temsilcisi Gani Aldanmaz, korona virüs sürecinde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine yönelik yapılan bazı açıklamaların yanlış algıya yol açtığını söyledi.
İlçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının korona virüs sürecinde yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları Temsilcisi Gani Aldanmaz, “Korona virüs salgını nedeniyle esnafımızı hedef alan açıklamalar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına sebep olmuştur. Bu da esnafımızın iş yapma kapasitesini önemli ölçüde azaltmıştır. Bizler salgın öncesi ve sürecinde gerekli tüm hijyen kurallarını tamamıyla uyguladık. Berber, kuaför ve güzellik salonları işletmecileri, usta kalfa ve çıraklarla yaklaşık 250 kişi civarında yaptığımız tesislerin tümü negatif çıkmıştır. Daha iş yerimiz açılmadan bazı medya kuruluşları, bazı profesörlerin yanı sıra pandemi sürecini yöneten bilim kurulu üyelerinin AVM’lerden riskli olarak nitelendirdiği esnafımızı hedef alan demeçleri, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına sebep olmuştur. Bu da esnafımızın iş yapma kapasitesini önemli ölçüde azaltmıştır. Yapılan olumsuz açıklamalardan sonra vatandaşlarımızın berber, kuaför ve güzellik salonlarından hizmet alma konusunda tereddüt ettiği görülmektedir. Tüm meslektaşlarımız gerekli kurallara tümüyle riayet etti, müşterilerimiz hiçbir şekilde tereddüt etmeden kurallara uygun bir şekilde hizmet alabileceklerdir” diye konuştu.

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