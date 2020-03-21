YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’daki yaşlıların alışverişini belediye görevlileri yapacak

Tatvan’daki yaşlıların alışverişini belediye görevlileri yapacak

BİTLİS HABERLERİ  | 21.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde evlerinden çıkmak istemeyen yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu.Tatvan Belediyesi’ne telefonla ulaşan yaşlı, engelli ve kronik hastaların zorunlu ihtiyaçları için alışverişleri Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak.

Tatvan’daki yaşlıların alışverişini belediye görevlileri yapacak

Bitlis’in Tatvan ilçesinde evlerinden çıkmak istemeyen yaşlı, kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde bir ekip oluşturuldu.
Tatvan Belediyesi’ne telefonla ulaşan yaşlı, engelli ve kronik hastaların zorunlu ihtiyaçları için alışverişleri Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Kovid-19 virüsü nedeniyle büyük risk altında olan 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evden çıkmaması için Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin talimatlarıyla ‘Sizler Bizim En Değerlilerimizsiniz’ uygulamasını hayata geçirdi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Bildiğiniz üzere tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Kovid-19 virüsü ülkemizde de görüldü. Bu salgın hastalık ile ilgili gerek devletimizin üst kademeleri gerekse yerelde bizler tedbirlerimizi aldık ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Her ne kadar Kovid-19 virüsünü önleyici çalışmalar yapsak ta bu virüsten korunmanın en önemli faktörü kişisel hijyen ve toplu alanlardan uzak durmaktır. Zaruri ihtiyaçlar dışında vatandaşlarımızın evden çıkmamasını istiyoruz. Özellikle de 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların geçici bir süreliğine evlerinde kendilerini korumaya almaları hayati önem taşımaktadır. 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evden çıkmaması için de biz belediye olarak tedbir aldık. Bu doğrultuda dışarıdaki ihtiyaç ve alışverişleri için 153 AK Masa iletişim hattımız ile 0 (434) 827 1 153’ü aramaları yeterlidir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

Bitlis Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:24
İkindi
15:50
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Bitlis Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Nil Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Güroymak’ta ‘Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı’ yapıldı

Güroymak’ta ‘Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı’ yapıldı

Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine başladı

Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül görevine başladı

Hizan’da barış töreni

Hizan’da barış töreni

Tekstil sektöründen Bitlis'e 132 milyon liralık katkı

Tekstil sektöründen Bitlis'e 132 milyon liralık katkı

Bitlis’te ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ programı düzenlendi

Bitlis’te ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ programı düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.