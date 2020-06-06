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Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 06.06.2020 03:09 | Son Güncelleme

Koronvirüs salgını sebebiyle Bitlis’in Tatvan ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina içerisindeki bir daire Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 05 Haziran 2020 Tarih ve 61 sayılı kararı gereğince;karantinaya alındı.Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; “Tatvan ilçesi Tuğ Mahallesi Zirai Donatım 2 Caddesi no:48 Yonca Apartmanı kat:3 Daire:7 adresinde Koronavirüs pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 05 Haziran 2020 Tarih ve 61 sayılı kararı gereğince; 05.06.2020 tarihi saat:22:00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar belirtilen daireye giriş ve çıkışların yasaklanarak, karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.” Denildi.

Koronvirüs salgını sebebiyle Bitlis’in Tatvan ilçesinde pozitif vaka tespit edilen bir bina içerisindeki bir daire Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 05 Haziran 2020 Tarih ve 61 sayılı kararı gereğince;karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; “Tatvan ilçesi Tuğ Mahallesi Zirai Donatım 2 Caddesi no:48 Yonca Apartmanı kat:3 Daire:7 adresinde Koronavirüs pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 05 Haziran 2020 Tarih ve 61 sayılı kararı gereğince; 05.06.2020 tarihi saat:22:00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar belirtilen daireye giriş ve çıkışların yasaklanarak, karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.” Denildi.

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Büyük Eczanesi
Adilcevaz
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