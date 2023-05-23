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Tatvanlı sporculardan “Kickboks” başarısı

23.05.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kickboks Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 8. Kickboks Dünya Kupasına katılan Bitlisli sporcular bir dünya şampiyonluğu, üç dünya ikinciliği başarısı elde etti.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki kickboks takımı sporcuları, başarı serisini sürdürmeye devam ediyor. 16-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 8. Kickboks Dünya Kupasına katılan Tatvanlı sporculardan Seyit Ali Arıcı, gençler kategorisinde 54 kilo gramda dünya şampiyonluğu elde etti. Şampiyonaya katılan sporculardan Gamze Korkmaz, Mustafa Kurt ve Özlem Melek Korkmaz ise dünya ikinciliği kazandı.

Elde edilen başarının önemine vurgu yapan Antrenör Ömer Uğur, başarıdan ötürü sporcularını tebrik ederek, “Başarımız ülkemize, Bitlis’imize ve Tatvan’ımıza armağan olsun” dedi.

Sporcular da elde ettikleri başarıdan ötürü mutlu olduklarını dile getirerek, yeni başarılar elde etmek için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti.

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