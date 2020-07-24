TAV ilk 6 ayda 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında 6,8 milyon iç hat ve 4,7 milyon dış hat olmak üzere toplam 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirketin bu dönemdeki konsolide cirosu 141,9 milyon avro oldu. TAV Havalimanları'nın açıklamasına göre, şirketin hizmet verdiği yolcu sayısı, yılın ilk yarısında küresel salgının etkisiyle 2019'un aynı dönemine göre yüzde 70 azaldı. Şirket, seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla, işlettiği havalimanlarının çoğunda öngörülen tüm önlemleri alarak yolculara yeniden hizmet vermeye başladı. TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında 6,8 milyon iç hat ve 4,7 milyon dış hat olmak üzere toplam 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirketin bu dönemdeki konsolide cirosu yüzde 58 azalışla 141,9 milyon avro oldu. - "Hizmet verdiğimiz havalimanlarının çoğu ticari yolcu trafiğine açıldı" Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2020'nin ikinci çeyreğinin tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamalarıyla geçtiğini anımsattı.

Şener, seyahat kısıtlamalarından en çok etkilenen sektör olan havacılıkta dış hat yolcu trafiğinin ikinci çeyrekte tüm dünyada neredeyse sıfıra yakın seyrettiğini anımsattı. Bugün itibarıyla havalimanların çoğunun yeniden ticari yolcu trafiğine açıldığını aktaran Şener, "Hala kısmi olarak hizmet veren Gürcistan'daki limanlarımızın da eylülde tamamen açılmış olmasını bekliyoruz. Medine Havalimanı da iç hatlar trafiğine açıldı, ancak dış hatların yeniden açılma tarihi henüz belli olmadı." ifadelerini kullandı. Şener, tüm havalimanlarında dış hat trafiğinde geri dönüşün başlaması için esas önemli olan konunun ülkeler arasındaki uçuş yasaklarının kaldırılması olduğunu dile getirdi. Sani Şener, şunları kaydetti: "Ülkelerin karşılıklı olarak sınırlarını açmasını takiben havalimanlarımızda yolcu artışı başlamıştır. Ana pazarlarımızdan İngiltere ve Rusya, Türkiye ile sınırlarını karşılıklı olarak ticari yolcu trafiğine yeniden açtı. Kovid-19 salgınını yavaşlatma konusunda oldukça başarılı bir uygulama sergileyen Türkiye, AB'den misafirlerimizi ağırlamaya da hazır. AB ülkeleriyle karşılıklı trafiğin başlamasıyla toparlanma süreci de hızlanacaktır."