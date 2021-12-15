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TAV İnşaat'ın Bahreyn Havalimanı projesine iki ödül

15.12.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAV İnşaat'ın Bahreyn Havalimanı projesine iki ödül

İSTANBUL (AA) - TAV İnşaat, Bahreyn Havalimanı projesiyle sektörün saygın yayınlarından Middle East Economic Digest (MEED) tarafından düzenlenen ve her sektörde yılın öne çıkan projelerinin ödüllendirildiği törende "Yılın Mega Projesi" ve "Yılın Ulaştırma Projesi" ödüllerine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV İnşaat, MEED tarafından düzenlenen törende Bahreyn Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası ve bağlantılı işlerini içeren projeyle "Yılın Mega Projesi" ve "Yılın Ulaştırma Projesi" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak "Havalimanları özel uzmanlık gerektiren, onlarca farklı sistemin uyum içinde çalıştığı, küresel standartlara sahip, hata payının olmadığı projeler. Geçtiğimiz süreçte özellikle Körfez bölgesinde önemli bir başarı ivmesi yakaladık. 5 ülkenin başkent havalimanları ve İslam dünyasının ikinci en önemli şehri Medine Havalimanı'nın yapımını TAV İnşaat olarak gerçekleştirdik. Bahreyn'in modernizasyon hamlesinin en önemli adımlarından biri olan havalimanı projesiyle bu sene 2 önemli kategoride ödüllendirilmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TAV İnşaat, Bahreyn Havalimanı projesi kapsamında yeni terminal binası yapımı, apron-taksi yolu rehabilitasyon çalışmaları, merkezi hizmet kompleksi ve 3 bin 500 araç kapasiteli çok katlı otopark inşası gerçekleştirdi. Yenilemeyle birlikte 219 bin metrekare alana sahip olan yeni terminal binasının yıllık yolcu kapasitesi 13,5 milyona çıktı. TAV İnşaat 2015, 2016 ve 2017'de de sırasıyla Hamad, Medine ve Riyad havalimanı projeleriyle MEED tarafından "Yılın Ulaştırma Projesi" ödülüne layık görülmüştü.

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