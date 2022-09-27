TAV İşletme Hizmetleri’ne Skytrax'ten bir ödül daha

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri, havacılık sektörünün global derecelendirme kuruluşu Skytrax'ten bu yıl da ödül aldı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Muscat Uluslararası Havalimanı Primeclass Lounge, Dünyanın En İyi Lounge'ları arasında ikinciliği kazandı ve bu yıl da Orta Doğu'nun en iyisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Güçlü Batkın, yılda yaklaşık 10 milyon yolcuya dokunduklarını belirterek, "Misafirlerimize eşsiz ve kusursuz bir seyahat deneyimi yaşatmak için çok çalışıyoruz, aldığımız bu ödüller de bunu başardığımızın bir kanıtı diye düşünüyorum. Muscat Primeclass Lounge, ilk açıldığından beri bu ödülü iki kez kazandı. Ayrıca, şunu da söylemek isterim; 2021 yılında Skytrax tarafından 'Orta Doğu'nun En İyisi' seçilmiş olan Muscat Primeclass Lounge, kısa bir süre önce, tam 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Hizmetlerimizi her geçen gün geliştirmeye, ekosistemimize ilham vermeye ve sektörü büyütmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TAV İşletme Hizmetleri'nin Primeclass markası, hijyen, konfor ve güvenli seyahat uygulamalarıyla geçen yıl da Skytrax'ten 2 ödül kazandı. Ankara, İzmir, Riga & Tiflis Primeclass özel yolcu salonları "COVID-19 Havayolu Özel Yolcu Salonu Hijyen ve Güvenlik Derecelendirmesi"nde en yüksek kategori olarak 5 yıldız aldı. Primeclass, salgın döneminde Skytrax'iin "Dünyanın En Güvenilir Yolcu Salonları"nı değerlendirdiği listede, 5 yıldız alan ilk özel yolcu salonu unvanına da sahip bulunuyor.

