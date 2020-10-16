TAV sağlıklı seyahat taahhüdünü güçlendirdi

Koçak, "Bu nedenle, havacılık pandemiden en fazla etkilenen fakat aynı zamanda yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. TAV olarak işlettiğimiz tüm havalimanlarında, çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. Türkiye’deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Haziran başından bu yana da yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA tarafından hazırlanan protokole imza attık. Şimdi de ACI tarafından yürütülen kapsamlı programa katılarak bu konudaki taahhütlerimizi daha da güçlendirmiş olduk. Havalimanları ve havayollarının aldığı önlemlerle seyahat sırasında bulaşı riskinin en aza indirildiğine inanıyoruz. Uçuş öncesi test süreciyle birlikte düşündüğümüzde, ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının ve karantina önlemlerinin kaldırılarak ve sektörün canlanmasını umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

